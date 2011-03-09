-KONYA'DA EĞİTİME ARA KONYA (A.A) - 09.03.2011 - Konya kent merkezi ile Cihanbeyli, Sarayönü, Kadınhanı ve Kulu ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 2 gün, Akşehir, Akören, Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Güneysınır ve Hüyük ilçelerinde de bir gün tatil edildi. Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, Meteoroloji yetkililerinden Konya'da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceği bilgisini aldıklarını söyledi. Şahin, bu bilgi dahilinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya kent merkezinde okulların bugün ve yarın tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının etkisini artırarak sürdürdüğü Cihanbeyli, Sarayönü, Kadınhanı ve Kulu ilçesinde okullarda eğitime 2 gün, Akşehir, Aköreni, Ahırlı, Bozkır, Tuzlukçu, Yunak, Çeltik, Altınekin, Hüyük ve Güneysınır ilçelerinde de bir gün süreyle ara verildi. Öte yandan, Konya-Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde de kar yağışının aralıklarla devam ettiği, araçların zincirsiz geçişine izin verilmediği belirtildi.