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Yaşam

Konya'da dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı

Konya zabıta ekipleri trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikâyetleri değerlendirdi

18 Şubat 2018 15:55

Konya'da, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üst aramasında 6 bin 210 lira ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez Karatay ilçesi Mevlana ve Şerafettin caddelerinde dilencilere yönelik çalışma başlattı. Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik şikâyetleri değerlendiren ekipler, R.T'yi takibe aldı.

R.T'yi durdurup üst araması yapan ekipler, dilencinin taşıdığı poşette 6 bin 210 lira ele geçirdi. Dilenciye, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.

 

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