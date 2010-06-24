Konya'da DHKP-C'lilere mahkûmiyet, İzmir'de KCK operasyonu

T24 - İzmir'de PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonların arkasının gelebileceği bildirildi. Konya'da da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İzmir'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle 5 kadını gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kadınların, terör örgütünün şehir yapılanmasında rol oynadıkları ileri sürüldü.



Kadınların sorgularının sürdüğü ve gözaltına alınanların sayısının artabileceği ifade edildi.





Konya'da DHKP-C operasyonunda 7 tutuklama





Konya'nın Ereğli ilçesinde terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.



Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si yaşı küçük 11 kişi, Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si yaşı küçük 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





