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Konya'da DHKP-C'lilere mahkûmiyet, İzmir'de KCK operasyonu

İzmir'de KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, Konya'da DHKP-C oeprasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

24 Haziran 2010 03:00

T24 - İzmir'de PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonların arkasının gelebileceği bildirildi. Konya'da da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla 5 kadın gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle 5 kadını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadınların, terör örgütünün şehir yapılanmasında rol oynadıkları ileri sürüldü.

Kadınların sorgularının sürdüğü ve gözaltına alınanların sayısının artabileceği ifade edildi.


Konya'da DHKP-C operasyonunda 7 tutuklama


Konya'nın Ereğli ilçesinde terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si yaşı küçük 11 kişi, Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si yaşı küçük 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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