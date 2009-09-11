Konya'da deprem paniği: 200 kişi hastanelik oldu

Konya'da dün saat 21.29 ve 04.58'de meydana gelen 4.5 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem panik yarattı. Depremler nedeniyle can kaybı meydana gelmezken, 200'ün üzerinde vatandaş, panik ve yüksekten atlama sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Depremler nedeniyle birçok binanın duvarları çatladı, bacaları yıkıldı. Numune Hastanesi'nin Fizik Tedavi Servisi'ndeki hastalar da duvardaki çatlaklar yüzünden Ortopedi Servisi'ne nakledildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre ilk deprem saat 21.29’da meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi olarak açıklandı.



Çok sayıda vatandaşın teravi namazı için camilerde olduğu sırada meydana gelen sarsıntı sırasında 35 vatandaş yüksekten atlayarak yaralandı. Yaklaşık 100 vatandaş da sinir krizi ve panik atak rahatsızlığı geçirerek hastanelik oldu. Bu sarsıntının ardından il yöneticileri ve uzmanlar, yerel televizyon kanalarına çıkarak, bu depremin üzerinde bir deprem olmayacağını belirterek, vatandaşları sakin olmaları ve evlerine girmleri konusunda uyardı.

Telefonlar sustu, trafik kilitlendi

Yaşanan paniğin ardındanh cep ve sabit telefonlar, aşırı yüklenme sonucu uzun süre hizmet vermedi.

Bu sırada vatandaşlar, telefonla ulaşamayınca otomobillerle yakınlarının evlerine gitmek istedi. Bu nedenle özellikle Nalçacı Caddesi ve çok sayıda yaralanın gittiği Numune Hastanesi çevresinde trafik kilitlendi.

İkinci deprem sahur vakti geldi

İlk depremin ardından bir süre sokaklarda bekleyen vatandaşlar, gece yarısına doğru evlerine girdi. Merkez üssü yine Sille Mahallesi olan ve Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğündeki ikinci deprem saat 04.58’de meydana geldi.

Çok sayıda vatandaşın sahur için sofrada olduğu sırada meydana gelen ikinci depremde de 100’ün üzerinde vatandaş, yüksekten atlayarak ve snir krizi geçirerek hastanelik oldu.

Yataklar yetmedi

Art arda gelen iki deprem sonrası 200’ün üzerinde vatandaş Numune Hastanesi’ne gelince, Acil Servis’te de panik yaşandı. Tüm sağlık personeli göreve çağrılırken, yatak kalmayınca, hastanenin deposundan yataklar çıkarılarak koridorlara serildi.

Hastanenin Fizik Tedavi Servisi’nin duvarında çatlak meydana gelince buradaki hastalar, Ortapedi Servisi’ne nakledildi.

Okul bahçeleri ve parklara akın edildi

Deprem korkusunu yaşayan binlerce vatandaş, okul bahçeleri ve parklara akın etti. Geceyi burada geçiren vatandaşlar, evlerine girmeye korktuklarını söyledi.

Söylenti hastahane boşalttı

Saat 07.45 sıralarında “Kandilli açıklamış yeni deprem olacak” söylentisi, vatandaşlar arasındaki paniğe neden oldu. Söylentiyi duyanlar, Selçuklu İlçesi’nde Nene Hatun Parkı’na girdi.

Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde çok sayıda hasta söylenti üzerine dışarı çıktı. Kollarında serumlarla dışarı çıkan hastaların arasında, doğum yapmayı bekleyenlerin de olması dikkati çekti. Doğum sancıları tutunca hastaneye gelen Havva Kaya, “Beklerken, dışarı çıkmamızı söylediler. Yetkililerin deprem olacak diye açıklama yaptıklarını duymuşlar” dedi.

Ambulansta doğum

Bu arada dışarı çıkan iki kadın hasta doğumu başlayınca, ambulansa alındı. İki kadın, aynı ambulansta duğum yaptı. Daha sonra tüm hastalar hastaneye alındı. Başhekim Adnan Tekin, hasta yakınlarının çıkardığı söylenti sonucu hasta ve hasta yakınlarının dışarı çıktıklarını söyledi. Onlarca hastanın, hastane önünde uzun süre bekledi.

Kent merkezine 16 kilometre uzaklıktaki TOKİ Konutlarında ise bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak bahçelere çadır kurdu.

7 artçı sarsıntı meydana geldi

İlk depremin ardından aletsel büyüklükleri 2.6,.2.7 ve 2.8 olan toplam 7 artçı sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü artçı sarsıntıların merkez üslerinin Sille Mahallesi, Selçuklu ilçesi ve Karatay İlçesi olduğunu açıkladı.