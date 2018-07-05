Konya'da DEAŞ davası sanıkları hakim karşısında

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın merkez Meram ilçesindeki villada kaldığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 7\'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talep etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü\'nce 12 Temmuz 2017 tarihinde, terör örgütü DEAŞ\'ın merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi\'nde, \'Meram Bağları\' olarak bilinen Dudlukır mevkisindeki örgütün hücre evi olarak kullandığı villaya Özel Harekat polisleriyle operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada \'Ebumuaz\' kod adlı Veysel Seçmen, \'Seyfulislam\' kod adlı Furkan Tulay, \'Ebuderda\' kod adlı Abdulbaki Yorgun, \'Enes\' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve \'Ebu Muhammed\' kod adlı Müslüm Ceylan öldürüldü. Çatışmada 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada; 5 kalaşnikof tüfek ve bu silahlara ait şarjörlere doldurulan 1500 mermi, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcı ve fünye ile 1 tabanca ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen teröristlerin, DEAŞ\'ın Suriye kamplarında eğitim aldığı ve 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için kısa süre önce Türkiye\'ye giriş yaptıkları saptandı. Ölü ele geçirilen teröristlerden Abdülbaki Yorgun\'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilo TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken öldürüldüğü belirtildi. Yanında da fünye ele geçirildiği belirtilen teröristin, daha önce \'terör örgütü PKK üyeliği\' suçundan cezaevinde yattığı, bu sırada açlık grevinde bulunduğu ve cezaevindeyken DEAŞ\'lı teröristlerle tanışıp, tahliye olduktan sonra bu örgüt saflarına katıldığı ortaya çıktı.

\'OLAYLA ALAKAM VE DEAŞ\'LA BAĞLANTIM YOK\'

Konya 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7\'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Akif Kök, Burhan Yamak, Yakup Memi, Ramazan Aras, İlhan Alparslan, Muhammed Ali Danışman ve Fahri Karahan katıldı.

Tarsus 3 No\'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan Burhan Yamak, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı. Yamak, o dönemde Konya\'ya gezi amaçlı geldiğini ileri sürerek, şunları söyledi:

\"Sanıklardan Mehmet Ali Kök ile tramvay durağında tanıştık. Kalabilecek bir ev aradığım için kendisi, bana bir ev ayarlayabileceğini söyledi. Burada 3- 4 gün kaldım. Benim bu olayla alakam ve DEAŞ\'la bağlantım yok. Evde yapılan aramada ele geçirilen telefonu Kök\'ün arabasında unuttum. Daha sonra bir daha görüşemediğimiz için alamadım. Telefonun üzerinde yazan \'Huzeyfe\' ismi, benim kod adım değildir. Çatışmanın çıktığı villayı bilmiyorum. Oradaki öldürülen kişileri de tanımıyorum. Beraatimi talep ediyorum.\"

\'HÜCRE EVİNİN ÖRGÜTE AİT OLDUĞUNU BİLMİYORUM\'

Tutuklu sanıklardan Ramazan Aras ise yakalandığı evin, hücre evi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Araz, \"Konya\'ya akraba ziyareti için geldim; fakat akrabaları rahatsız etmemek için ev kiraladım. Yakalandığım hücre evinin örgüte ait olduğunu bilmiyorum. Yanımda 1400 dolar ve 100 liram vardı. Ev kirası vermemiştim. Kök, bana \'Böyle olmaz. O zaman cep telefonunu ver\' dedi. Bu yüzden telefonumu vermiştim. Telefonumun üzerinde neden \'Ahmet Hattap\' yazdığını bilmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

\'SENİ SURİYE\'YE GÖNDEREBİLİRİM\' DEMİŞ

Tutuklu sanık İlhan Alparslan da Mehmet Ali Kök\'ün, kendisini sosyal medya üzerinden bulduğunu ve \'Seni Suriye\'ye gönderebilirim\' dediğini öne sürdü. Alparslan, \"Suriye\'de Müslümanların yaşadığı zulümle alakalı sosyal medya hesabımdan video paylaşıyordum. Adını \'Akif\' olarak hatırladığım kişi, sosyal medya üzerinden bana \'Seni Suriye\'ye gönderebilirim\' diye mesaj attı. Ben, bu kişileri ülke dışına çıkaran kaçakçılar olarak biliyordum. Amacım, çatışmanın olmadığı bölgede yaşananları gözlemlemekti\" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Mehmet Ali Kök ise suçlamaları reddederek, \"Ben 4 yıldır sosyal medya hesabı kullanmıyorum. \'Akif\' ismiyle bir mesajlaşma işleminde bulunmadım\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından duruşmayı tarihe erteledi.



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