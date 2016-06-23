Konya'da çobana cinsel ilişki teklif ettiler, oğlunun ameliyat parasını çaldılar!

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün saat 21.40 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman yolu kenarında koyun otlatan 46 yaşındaki çoban Fahrettin Çay'ın yanına yaklaşın 2 kadın, cinsel ilişki teklif edip, sarılarak cebindeki 3 bin 850 lira para ile 23 bin 850 liralık çeki alıp kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, 3 çocuk babası Fahrettin Çay, koyun otlattığı sırada yanına gelen 2 kadın, Çay ile sohbet etmeye başladı. Çay'a, cinsel ilişki teklif edip, sarılıp, tişörtünün cebindeki 3 bin 850 lira para ile 23 bin 850 liralık çeki aldı.

"1.5 yaşındaki oğlum kalp ameliyatı olmuştu"

Gözüne sıçrayan demir parçası nedeniyle sağ gözünden yeni ameliyat olduğunu hatırlatan çoban Çay, yaşadıkları şöyle anlattı: "Ben koyunları otlatıyordum. İki kadın geldi. Sohbet etmeye başladı. Nerelisin, eşin nerde? gibi sorular sordu. 1.5 yaşındaki oğlum Yusuf, Ankara'da bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Yarın oraya gidecektim. Gözümden de rahatsız olduğum için, kafam dalgındı. Kadınlar bana cinsel ilişkiye girmek teklifi etti. Bende "Bir gidin başımdan" deyip olumsuz cevap verip, yanlarından uzaklaştım. Onlarda ileride bir otomobil duruyordu. Sanırım ona binip uzaklaştılar. Çünkü onların yanından ayrıldıktan sonra bir arkadaşımı gördüm. O da bu kadınlar kim diye sordu. O yüzden nereye gittiklerine bakmadım. O an da paramın çalındığını fark etmemiştim. Sonradan paramın çalındığını fark edince polisi aradım." dedi.

"Çocuğumun ameliyat parasıydı"

Çay, çalınan 3 bin 850 lira para ile 23 bin 850 liralık çekin, çocuğunun ameliyatı için kestirdiği büyükbaş hayvandan kazandığı para olduğunu belirtti. Polis, verilen eşkal üzerinden kadınların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.