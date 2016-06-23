T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konya'da çobana cinsel ilişki teklif ettiler, oğlunun ameliyat parasını çaldılar!

Polis, verilen eşkal üzerinden kadınların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı

23 Haziran 2016 17:47

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün saat 21.40 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman yolu kenarında koyun otlatan 46 yaşındaki çoban Fahrettin Çay'ın yanına yaklaşın 2 kadın, cinsel ilişki teklif edip, sarılarak cebindeki 3 bin 850 lira para ile 23 bin 850 liralık çeki alıp kaçtı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, 3 çocuk babası Fahrettin Çay, koyun otlattığı sırada yanına gelen 2 kadın, Çay ile sohbet etmeye başladı. Çay'a, cinsel ilişki teklif edip, sarılıp, tişörtünün cebindeki 3 bin 850 lira para ile 23 bin 850 liralık çeki aldı.

 

"1.5 yaşındaki oğlum kalp ameliyatı olmuştu"

 

Gözüne sıçrayan demir parçası nedeniyle sağ gözünden yeni ameliyat olduğunu hatırlatan çoban Çay, yaşadıkları şöyle anlattı: "Ben koyunları otlatıyordum. İki kadın geldi. Sohbet etmeye başladı. Nerelisin, eşin nerde? gibi sorular sordu. 1.5 yaşındaki oğlum Yusuf, Ankara'da bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Yarın oraya gidecektim. Gözümden de rahatsız olduğum için, kafam dalgındı. Kadınlar bana cinsel ilişkiye girmek teklifi etti. Bende "Bir gidin başımdan" deyip olumsuz cevap verip, yanlarından uzaklaştım. Onlarda ileride bir otomobil duruyordu. Sanırım ona binip uzaklaştılar. Çünkü onların yanından ayrıldıktan sonra bir arkadaşımı gördüm. O da bu kadınlar kim diye sordu. O yüzden nereye gittiklerine bakmadım. O an da paramın çalındığını fark etmemiştim. Sonradan paramın çalındığını fark edince polisi aradım." dedi.

 

"Çocuğumun ameliyat parasıydı"

 

Çay, çalınan 3 bin 850 lira para ile 23 bin 850 liralık çekin, çocuğunun ameliyatı için kestirdiği büyükbaş hayvandan kazandığı para olduğunu belirtti. Polis, verilen eşkal üzerinden kadınların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

ETİKETLER

ÇobanKonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24