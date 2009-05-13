Konya’da bir ev ve minibüs kundaklandı

Konya’da bir ev ve minibüs kundaklanırken bir ev de kundaklanmak istendi. Ev ve minibüsü kundaklanan ile evi kundaklanmak istenen kişilerin kuzen olduğu belirtildi.



İlk olay saat 22.15 sıralarında Karatay İlçesi Kerimdede Çeşme Mahallesi Yediler Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Karabacak'a ait 2 katlı ahşap bina, ailesi ile birlikte evde olmadığı sırada aniden alev aldı. Komşularının duruma fark etmesi üzerine, durumu itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonunda yangını söndürdü. Olaydan yaklaşık 25 dakika sonra sokak arkada Hüseyin Karabacak'ın kuzeni Mahir Çıbık'ın evinin önünde park halinde duran 42 BOM 46 plakalı minibüs ateş almaya başladı. Minibüsünün yandığını gören Mahir Çıbık, evinden aldığı ruhlatsız av tüfeği ile minibisün ön camlarına rastgele ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, incelemede bulundu. Minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Polis, çalışmalarını sürdürdüğü sırada, her 2 olay yerine yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunan Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta kundaklama olduğuna dair ihbarı aldı. Polis, Hüseyin Karabacak ve Mahir Çıbık'ın kuzeni Yaşar Poyraz'ın evini, elinde bidonlarla gelen kişiler tarafından kundaklanmak istendiğini, şüphelilerin çevrede bulunanları görünce kaçtığını belirledi. Polis, yanan ev ve minibüsünde kundaklanma ihtimali üzerinde duruyor. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

