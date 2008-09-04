Konya'da bilim merkezi

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK'ın öncülüğünde Türkiye'nin ilk bilim merkezinin Konya'da kurulacağını açıkladı.
04 Eylül 2008 03:00
Bakan Aydın, TÜBİTAK Başkanlık Binasında düzenlenen TÜBİTAK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Bilim Merkezi Kurulmasına İlişkin Sözleşmenin imza törenine katıldı.
Bakan Aydın, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilime olan ilginin artırılması, bilim merkezinin öneminin kavranması ve bu merkezlerin yurt genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 27 Martta bilim merkezi kurulması çağrısı yayımladığını anımsattı.
Çağrı toplantısına, büyükşehir belediyesi statüsünde 16 il valisi, belediye başkanları ile sanayi ve ticaret odası başkanlarının katıldığını anlatan Aydın, toplantıda, sadece büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği, il özel idareleri, sanayi ve ticaret odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin de tercih sebebini oluşturacağının açıklandığını belirtti.
Aydın, başvuru süresi 30 Haziran 2008'de tamamlanan bilim merkezi kurulması çağrısına, 6 büyükşehir belediyesi tarafından proje önerisi sunulduğunu kaydetti.
TÜBİTAK dışından 5 uzmandan oluşan bir değerlendirme kurulunun önceden belirlenmiş objektif kriterler doğrultusunda 5 projeyi değerlendirdiğini anlatan Aydın, kurulun 6 Ağustosta gerçekleşen ilk toplantısında bu proje önerilerinin yöneticileri tarafından değerlendirme kuruluna sunulduğunu ve 2 proje önerisinin değerlendirme sürecinden çıkarıldığını bildirdi.
Çağrıdaki tüm şekli gereklilikleri yerine getiren Diyarbakır, Eskişehir ve Konya Büyükşehir Belediyelerine ait proje önerilerinin yerinde incelenmesi için saha ziyareti yapıldığını ifade eden Bakan Aydın, bu ziyaretlerin ardından 27 Ağustostaki ikinci değerlendirme kurulu toplantısında Konya Büyükşehir Belediyesine ait proje önerisinin desteklenmesine karar verildiğini açıkladı.