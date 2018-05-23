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Konya'da başı ve kolu kesik kadın cesedi bulundu (2)

BAŞ VE KOLLARIN CÜRÜMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ Ereğli'de, Atatürk Kültür Parkı'ndaki sulama kanalında bulunan kadın cesediyle ilgili araştırma sürüyor

23 Mayıs 2018 16:04

BAŞ VE KOLLARIN CÜRÜMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ
Ereğli\'de, Atatürk Kültür Parkı\'ndaki sulama kanalında bulunan kadın cesediyle ilgili araştırma sürüyor.
İlk incelemede kesildiği düşünülen cesedin baş ve kollarının çürümüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Polisler, cesedin başka bir noktada sulama kanalı yakınına gömüldüğü, zamanla suyun aşındırmasıyla yüzeye çıkıp, akıntıyla parka kadar gelmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriyor.
Bu arada, çalışmalar sürerken olay yerine gelen bakkal Arif Saçıkara, cesedin yaklaşık 9 ay önce kaybolan annesi Ayşe Saçıkara\'ya (69) ait olabileceğini söyledi.

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