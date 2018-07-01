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Konya'da 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatı

KONYA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 3 ülkenin katıldığı 'Anadolu Ankası- 2018' tatbikatının 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda devam ettiği duyuruldu

01 Temmuz 2018 20:04

KONYA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı\'nca Türkiye\'nin ev sahipliğinde, 3 ülkenin katıldığı \'Anadolu Ankası- 2018\' tatbikatının 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda devam ettiği duyuruldu.
Genelkurmay Başkanlığı\'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen \'Anadolu Ankası- 2018\' tatbikatının Konya\'da konuşlu 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda başladığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ev sahipliğinde yapılan, personel kurtarma usullerinin denendiği ve Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Suudi Arabistan\'ın silahlı kuvvetleri unsurlarının katıldığı tatbikatın 6 Temmuz günü sona ereceği açıklandı. 

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