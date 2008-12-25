Konya'da 'Alo Üşüdüm' hattı kuruldu

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı okullarda kaloriferlerin yanmadığı yönündeki şikâyetler gelmesi üzerine 'Alo üşüdüm" ihbar hattı kurdu.



Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Konya'da da kış soğukları kendini hissettirmeye başladı. Bazı okullarda yakıt ihalelerinin geç yapılması nedeniyle kaloriferler henüz yakılamadı. Bazı okullarda ise kalorifer sisteminin eski olması nedeniyle zaman zaman ısınma sorunları yaşanıyor. Velilerden gelen şikâyetlerin artması Konya İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin'i harekete geçirdi. Halil Şahin, müdürlük bünyesinde "Alo üşüdüm" hattı kurdu. Öğrenci ve veliler şikâyetlerini bu hattan direk İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin'e bildirebilecek.



Okullarda ısınma sorunlarının yaşanmaması için yeterince ödenek gönderildiğini kaydeden Mille Eğitim Müdürü Halil Şahin, okul idarecilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Son günlerde bazı okulların yakıt ihalelerinin yapılmadığı ve kaloriferlerin yanmadığı yönünde şikâyetler aldıklarını açıklayan Şahin, denetimlerin artırıldığını ifade ederek, "Kış kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Kaloriferi yanmayan okul olmayacak. Bu nedenle ihbar hattı kurduk. Başında bir müdür yardımcısı arkadaşımı görevlendirdim. Bazı okullarda denetim yaptım. Aksaklık tespit ettiklerim hakkında soruşturma açtık." dedi.



Konya il merkezinde velilerden ve öğrencilerden kaloriferlerin yanmadığı yönünde şikâyet gelen iki okula habersizce giden Halil Şahin, okulda denetim yaptı. Kaloriferlerin yanıp yanmadığını öğrencilere soran İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin üşüdüklerini söylemeleri üzerine soruşturma başlattı.



Yakıt parası adı altında yasal olmayan yöntemlerle astronomik yakıt paralarının toplandığı şikâyetlerinin zaman zaman kendilerine de ulaştığını açıklayan Şahin, "Okullarda üşüyen öğrenciler ve veliler kurulan 'Alo üşüdüm' hattına şikâyette bulunabilecek. Bazı velilerden okulların yakıt parası adı altında yüksek meblağda paralar istedikleri yönünde şikâyetler geliyor. Bunları da araştırıyoruz. Tüm okulların yakıt ödenekleri yetecek şekilde kendilerine teslim edildi. Bunun dışında bir para talep edilmesi doğru değil." diye konuştu.



Halil Şahin, öğrenci ve velilerden 353 30 56 nolu hattı arayarak şikâyetlerini bildirmelerini istedi.

