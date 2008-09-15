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Politika

Konya'da AKP'nin utandıran yardımı

AKP’li kadınların gazetecileri çağırarak şova dönüştürdüğü yardım törene katılanlar yüzlerini kapattı.

15 Eylül 2008 03:00

Konya’da AKP kadın kollarının, Ramazan nedeniyle dar gelirlilere giyim yardımında bulunduğu törende, çocuklar utançlarından yüzlerini kapattı.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, AKP Konya Meram İlçe Örgütü Kadın Kolları, ramazan ayı nedeniyle yaşları 2 ile 15 arasında değişen 250 fakir çocuğa giyim yardımında bulundu. Parti binasında, gazeteciler de çağrılarak düzenlenen törende kameralar önünde yardım almayı gururuna yediremeyen bazı çocuklar elleriyle yüzünü kapatırken bazıları ise salonun arka taraflarına saklandı. Uzmanlar, yardım yaparken seçilen yöntemin yanlış ve incitici olduğunu vurguladı.

Bu durumun çocuklarda ruhsal hasar bırakabileceğini anlatan uzman psikolog İlhan Nazlısöz, “Kültürel değerlerimize göre yardım almak, fakir düşmek anlamı taşımaktadır. Bu yüzden de yardım alan insanlar bu durumu gurur meselesi yapabilir. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda yardım almak, sosyal açıdan geri plana düşmek, ikinci sınıf insan muamelesi görmek anlamı taşımaktadır. Bu durum ruhsal sağlığını olumsuz etkiler” diye konuştu.

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