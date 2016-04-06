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Konya'da 6 yaşındaki Yasin'den iki gündür haber alınamıyor

Yasin okul dönüşü evinin önünde oynadığı sokakta kayboldu

06 Nisan 2016 16:45

Konya'nın Akören ilçesinde 6 yaşında bir çocuktan dünden beri haber alınamıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Konya’nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Şahin ailesi, okul dönüşü evin önünde oynayan oğulları 6 yaşındaki Yasin Şahin'den bir daha haber alamadı. Ailenin haber vermesi üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Yasin'in kaybolmadan bir gün önce babasıyla birlikte su sarnıcına gittiği bilgisi üzerine, çalışmalar burada yoğunlaştı.
Kuyu, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.Sarp kayalıklar ve vadilerin taranması için de kameralı insansız hava aracı kullanıldı.AFAD ekipleri, havadan çekilen görüntüleri inceleyerek Yasin'e ait bir iz aradı.

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