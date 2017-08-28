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Yaşam

Konya'da 5'inci kattan düşen işçi öldü

İnşaatta dengesini kaybedip 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü

28 Ağustos 2017 23:20

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi 28 yaşındaki Mustafa Kaymak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.

Olay, bugün 09.30  sıralarında Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. 3 yıllık evli 1 çocuk babası Mustafa Kaymak, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip 5'inci kattan asansör boşluğuna düştü. Kaşmak, durumu fark eden arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.  

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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