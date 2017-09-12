Konya'da 527 sanıklı FETÖ çatı davası başladı (2)

SANIKLAR ALFABETİK SIRAYA GÖRE İFADE VERİYOR

Konya\'da 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen 527 sanığın yargılandığı davada sanıklar, isimlerinin alfabetik sırasına göre ifade vermeye başladı. Bugün salona 30 sanık alındı, 10 sanık da görüntülü SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sanıkların savunmaları alınırken Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak, yazılı verilen savunmaların tekrar okunmaması yönündeki uyarısı üzerine ,oturduğu sıradan ayağa kalkıp savunmaya yeterince söz verilmediğini ileri sürüp tepki gösteren sanık avukatlarından Turgay Bilge, kendisine söz verilmeden araya girerek duruşmanın inzibatını bozduğu gerekçesiyle salondan dışarıya çıkarıldı. Ardından Mahkeme Başkanı Gülbudak, söz verilmeden konuşmama uyarısında bulunurken, bazı sanık avukatlarının da duruşma salonunu terk ettiği görüldü. Duruşmada ifade veren sanıklar ise suçlamaları reddetti.

\'FETÖ İLE İRTABATIM SESİMİN GÜZEL OLMASIDAN\'

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan örgütle bağı bulunan Mevlana Üniversitesi Kampüs Camisi’nde imamlık yapan ve örgütün Diyanet\'ten sorumlu ünite imamı olduğu ileri sürülen tutuklu Abdülkadir Yılmaz, savunmasında FETÖ üyeleriyle olan irtibatını sesinin güzel olmasına bağladı. 2013 ve 2016 yılları arasında kampüsteki camide imamlık yaptığını belirten Yılmaz, ‘’2013 yılında kampüsteki camide göreve başladım. Allah vergisi olan bir ses güzelliğim var. FETÖ’ye üye olduğunu öğrendiğim üniversitede görev yapan kişiler sesim güzel olduğu için beni cenaze, düğün ve mevlitlere ilahi ve Kuran okumam için çağırırlardı. İrtibatım bunun içindir’’ dedi.

\'ARNAVUTLUK\'A OTELDE NAMAZ KILDIRMAYA GİTTİM\'

Örgüte irtibatlı kişilerle Arnavutluk ve Yemen’e yurt dışı gezilerine de çıktığının tespit edildiğinin sorulması üzerine Yılmaz, ‘’Ben yurt dışı gezisinde Arnavutluk’a otelde namaz kıldırmaya gittim. Ne tür bir program olduğunu bilmiyorum. Otelden de hiç dışarıya çıkmadım.’’ diye konuştu. Yemen ziyaretinde ise sadece şehitliği ziyaret ettiğini söyledi.

\'BYLOCK\'U KULLANMADIM\'

Tutuklu yargılanan sanıklardan örgütün Bozkır ve Yunak ilçe imamlığı yaptığı ileri sürülen Abdulbaki Yılmaz ise iki cep telefonu hattında da örgütün gizli haberleşme programı \'Bylock\' yüklü olmasına rağmen uygulamayı kullanmadığını ileri sürdü. Örgütün Akören İlçe imamlığı yaptığı ileri sürülen ve mahkemeye \'Bylock\' yazışmalarının geldiği belirtilen tutuklu Abdullah Demirci ise telefonuna \'Bylock\' programını yüklemediğini iddia etti. Örgütün \'Bylock\' uygulamasına girilebilmesi için kendisinin belirlediği kullanıcı adı hatırlatılan sanık Demirci, “Şifre ve kullanıcı adı bana ait. Aynı kullanıcı adıyla mail hesabımda var. Ancak Bylock yüklemedim, kullanmadım” diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Duruşma diğer sanıkların ifadeleriyle devam ediyor.