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Konya'da 29 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)

OKULDAKİ ÇEŞME SUYU, KAÇAK KUYU SUYU ÇIKTI Konya'da 29 öğrencinin içtiği sudan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Şehit Abdullah Tayip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesindeki suyun, kaçak kuyudan temin edildiği ortaya çıktı

20 Ekim 2017 22:23

OKULDAKİ ÇEŞME SUYU, KAÇAK KUYU SUYU ÇIKTI
Konya\'da 29 öğrencinin içtiği sudan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı Şehit Abdullah Tayip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesindeki suyun, kaçak kuyudan temin edildiği ortaya çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan araştırmada, çeşme suyunun KOSKİ\'ye bağlı tatlı su çeşmesi olarak adlandırılan sokak çeşmesi şebeke hattına bağlı olmadığını belirledi. 
KOSKİ\'den yapılan açıklamada okulun 15 Temmuz darbe girişimi öncesi özel bir okul olan okulun, darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantısı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığı\'na devredildiği hatırlatırdı. Okul bahçesindeki suyun şehir şebekesinden bağımsız açılan bir kuyudan temin edildiği belirtilen açıklamada, \'\'29 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine hemen okula sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, akredite laboratuvarında incelenmek üzere su numunesi aldı. Numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, suyun klorlanmadığını tespit eden KOSKİ ekipleri, suyun şehir şebekesine bağlı olmadığından şüphelenerek tekrar ayrıntılı inceleme yaptı.\'\' denildi.
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu\'nun katıldığı incelemede suyun temin edildiği kuyunun üzerinin bordür taşlarıyla kapalı olduğu belirtilerek, \"Yapılan incelemede suyun kendi kuyularından temin edildiği, kuyunun da bordür taşlarla gizlendiği tespit edildi. Hijyenden uzak, kontrolsüz olarak musluklara verildiği görülen suyun, ciddi tehlike oluşturması dolayısıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından okula ait olan kuyu hattı tamamen iptal edildi. Şehir şebekesinden beslenmesi sağlanan okulun, depo ve iç şebekesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı\'\' ifadeleri kullanıldı.

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