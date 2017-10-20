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Konya'da 29 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA'da bir ortaokulun bahçesindeki çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanan 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı

20 Ekim 2017 17:20

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA\'da bir ortaokulun bahçesindeki çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanan 29 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Mehmet Akif Mahallesi\'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan öğrencilerden bazılarının teneffüste, bazılarının beden eğitimi dersinin ardından bahçedeki çeşmeden su içtiklerini söylemesi üzerine, okul yetkilileri ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi  yapılan 29 öğrenci, içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu sırada polis tarafından çağrılan Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sudan incelemek için numune aldı. Çeşmenin suyu da kesildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

​FOTOĞRAFLI 

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