Konya'da 26 araç birbirine girdi

T24 - Konya'da sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 26 araç birbirine girdi. Kazada, toplam 22 kişi yaralandı.
Kentte gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayollarında oluşan buzlanma kazalara davetiye çıkarttı.
Sabah erken saatlerde sisin de etkili olduğu Aksaray yolu Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 26 araç birbirine girdi.
Köprülü kavşaktan Aslım Caddesi kavşağına kadar olan 1 kilometrelik alan kaza yapan araçlarla doldu.
Kazada toplam 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol uzun bir süre ulaşıma kapandı.