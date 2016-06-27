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Yaşam

Konya'da 2.5 milyon yıllık mamut fosili bulundu

Bulunan fosilin meridionalis türü mamuta ait olduğu belirtildi

27 Haziran 2016 21:23

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kum ocağı mevkiinde yaklaşık 2.5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen mamuta ait diş fosili buldu

Hüseyin Kaya isimli psikolog, kum ocağı mevkiinde filgiller familyasından nesli tükenmiş olan mamuta ait diş fosili buldu. Kaya, bulduğu fosili müze müdürlüğüne teslim etti.

DHA'nın haberine göre; Kaya, bölgenin daha önce SİT alanı ilan edildiğini sonra kaldırıldığını hatırlatarak, "Belediye başkanlığım döneminde antropolog getirerek bölgede inceleme yaptırdım. 1.5 ile 2.5 milyon yıl önce bölgede mamutların yaşadığı bilgisine ulaştık. O dönemlerde iklimsel farklılık nedeniyle mamutların toplu olarak öldüğü belirlenmişti" dedi. 
 
Ereğli Müze Müdür Vekili Mahmut Altuncan da, fosilin mamutun meridionalis türüne ait olduğunu belirterek, "Bulunan fosil, bölgemizde 1.5- 2.5 milyon yıl önce yaşayan en eski mamut türlerinden bir tanesi olup, bugün var olan fillerin atalarından sayılmaktadır. Müzemize daha öncede aynı bölgeden gelen mamut fosilleriyle de örtüşmektedir. Yapılan incelemede fosil bulunan bölgenin daha önce çok sulak, otlak ve ormanlık alana sahip olduğunu zaman içerisinde ekolojik sistemin değişikliğiyle de mamutların bu bölgede yok olduklarını görebiliyoruz" diye konuştu.

 

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