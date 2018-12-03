Konya'da 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı heyecanı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) -



DÜNYA 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nda (World Youth U-16 Chess Olympiad) şampiyonluk mücadelesi nefes kesti. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Konya Selçuklu Belediyesi’nin sponsorluğunda düzenlenen şampiyonada, Özbekistan birinciliği elde etti.

Şampiyon Özbekistan’ı, ikinci sırada Hindistan, üçüncü sırada ise Çin takip etti. ‘Çocuk Olimpiyatı’ olarak da adlandırılan 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, 39 ülkeden, 46 takım ve 222 sporcunun müthiş mücadelesine sahne oldu. Olimpiyatta, ülkemiz adına yarışan 25 sporcu arasında olan Çisel Anaçoğlu, en iyi kız sporcu ve beşinci masa birinciliğini elde ederek çifte madalya kazandı.

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Avrupa Halter Federasyonu Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Akkuş Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali İmran Arıtan ve Ali Ziya Yalçınkaya TSF Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

\"FIDE’NİN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİNİ DÜZENLEMEK BAŞLI BAŞINA BİR BAŞARI\"

Çocuk Olimpiyatı’nın adeta ‘geleceğin Kasparov’larının’ mücadelesini olduğunu söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “Muhteşem bir organizasyona daha imza attık. Geleceğin Kasparov’larının mücadelesi hepimizi heyecanlandırdı. FIDE’nin en önemli organizasyonlarından birini ülkemizde düzenlenmek başlı başına büyük bir başarı. Bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden gelen sporculara ülkemizin güzelliklerini gösteriyor, kültürümüzü de tanıtıyoruz. Çocuk Olimpiyatı sayesinde Türkiye’nin dünya satrancındaki adı bir kez daha parladı. Biz, yetenekli ve titiz bir aileyiz. Birinci olan Özbekistan’ı ve başarı gösteren her sporcuyu en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

\"ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİYORUZ\"

Gelecekte dünya satrancının yıldızı olacak sporculara centilmence mücadele ettikleri için teşekkür eden TSF Başkanı Tulay, Olimpiyat hakkında şöyle konuştu:

“Mevlana Şehri Konya’da 9 tur süren bir maratonun sonuna geldik. 39 ülkeden 46 takım, 222 sporcu ve çok sayıda katılımcıyı ülkemizde buluşturduk. Çalışmalarımızdaki titizlik ve sahip olduğumuz tecrübe ile uluslararası organizasyonları son derece nitelikli ve başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bunu sadece biz değil, dünya satranç otoriteleri de altını çizerek, her platformda dile getiriyor. Konya Selçuklu Belediyesinin destekleri ile düzenlediğimiz Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatı’nda da unutulmayacak bir organizasyona imza attık. Pırıl pırıl çocuklarımızın böylesine özel bir atmosferde spor ile bir arada olması sanırım onlara ve geleceklerine sağlayabileceğimiz en güzel katkı. Türk satrancı olarak bu güzel deneyimi, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve 2020 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası ile yaşamaya devam edeceğiz.Dünya, Türk satrancının başarısını daha çok konuşacak.”

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