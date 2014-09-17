Konyaaltı'nda deniz yeşile döndü, balıklar öldü

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde suyun renginin yeşile dönüştüğünü görenler denizden çıktı. Balık ölülerine de rastlanılan sahildeki güvenlikçiler düdük çalarak insanların denizden çıkmasını istedi. Belediyenin çevre sağlığı uzmanları esrarengiz olaya ilişkin inceleme amacıyla deniz suyundan numune aldı.

DHA’nın haberine göre, Antalya 'da Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANET A.Ş. tarafından işletilen ve halka ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetinin verildiği Konyaaltı Sahili'nde bugün öğle saatlerinde bir anda denizin rengi yeşile dönüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren denize gidenler, öğle saatlerinde doğu yönünden batıya doğru ilerleyen ve sahil kısmını tamamen yeşile dönüştüren olay sonrası hemen denizden çıktı.

Düdük çalarak uyardılar

Kimyasal atık veya alg patlaması olabileceği düşünülen esrarengiz olay sonrası sahilde görev yapan Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik görevlileri, çok büyük bir alana yayılan suda oluşan yeşillik nedeniyle düdük çalarak vatandaşların denizden çıkmalarını istedi. Balık ölülerine de rastlanılan olaya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü uzman ekibi deniz suyundan numune aldı. Alınan numune incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.



‘Su köpürüyordu’

Sahilde denize girenler ise yaşanan bu olay nedeniyle tepki gösterdi. Suyun yağlı olduğunu ve bu yüzden köpürdüğünü öne süren vatandaşlar, olayın kimyasal atık nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi. Evsel ve sanayi atıklarının deniz, göl gibi su kaynaklarına bırakılması nedeniyle aşırı kirliliğin en büyük nedeni olan alg patlamasının da yaşanmış olabileceği düşünülüyor. Alg patlamasıyla birlikte su dibindeki ağırlıklı yosun ve diğer atıklar yüzeye çıkarak genellikle suyun renginin yeşile dönüşmesine neden oluyor.