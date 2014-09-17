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Çevre

Konyaaltı'nda deniz çoğalan algler yüzünden yeşile dönmüş

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu 'Kirliliğin olduğu yerde ilk çoğalacak olan şeyler alglerdir' dedi

17 Eylül 2014 20:10

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde denizin renginin yeşile dönüşmesinin Beşgöz Çayı, Aksu, Acısu, Kopak, Boğaçay, Sarısu gibi derelerden girdilerle taşınmış besleyici elementlerin plankton çoğalmasından kaynaklandığını açıkladı. “Kirliliğin olduğu yerde ilk çoğalacak olan şeyler alglerdir” ifadelerini kullanan Doç.Dr. Gökoğlu, "Zehirlenme durumu söz konusu değil, öyle olsaydı yoğun balık ölümü olurdu. Hiç kimse korkmasın, Antalya'da çok büyük atıkların girdiği bir deniz yok. Antalya'nın denizi girilebilecek nitelikte. Hiç kimse endişe etmesin" dedi.  

 

Bu kadar güçlüsü daha önce yaşanmadı 

 

Mehmet Çınar’ın DHA’da yer alan haberine göre, denizi besleyen çayların ağzının bazen kapandığı için içerideki suyun şiştiğini ve birden boşalım yaptığını anlatan Doç. Dr. Gökoğlu, "Boşalım sırasında çok fazla besleyici element girdisi deniz suyuna karışıyor ve denizde alg çoğalmaları oluyor. Rüzgarın etkisiyle de akıntıyla kıyıya taşıdı. Tatlı su olduğu içinde yoğunluk farkıyla suyun üstünde kaldı. Herkes rahatlıkla Konyaaltı'nda denize girebilir. Bazen suyun altında 3- 4 tabaka görüyoruz. Bunlar daha önce de yaşandı ama bu kadar güçlü yaşanmadı. Çok fazla plankton çoğalması var" diye konuştu. 

 

Depremlerle ilgisi yok 

 

Son olaya ilişkin bir çalışma yapmadıklarını sadece fotoğraflardan gördüğü üzerine görüş bildirdiğini de belirten Doç. Dr. Gökoğlu, bazı vatandaşların son günlerde Akdeniz'de çok sık deprem yaşanıyor olmasına da bağladığı denizin renginin yeşile dönüşmesinin depremle ilgili olmadığını ve sudaki yeşil alg çoğalmasından ibaret bir durum olduğunu kaydetti. 

 

Kirliliğin olduğu yerde ilk çoğalan alglerdir 

 

Konyaaltı'nda denize hiçbir kanalizasyon girdisi olmadığını fakat arıtma tesisinin 50 metre derinden liman bölgesinde verilen bir suyu olduğunu açıklayan Doç. Dr. Gökoğlu, denizi besleyen tatlı su kaynaklarının etrafındaki tarım arazilerinde gübre kullanıldığı ve besleyici elementlerin büyük kısmını da gübrenin oluşturduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Gökoğlu, "Kirliliğin olduğu yerde ilk çoğalacak olan şeyler alglerdir. Bir suya gübre karışması da kirliliktir. Su sıcaklığı ve besin de bolsa çok hızlı çoğalma yaparlar. Bazen marmara ve diğer denizlerde görülür" dedi. 

 

Deniz normale döndü 

 

Diğer yandan dün yeşil renge bürünen Konyaaltı Sahili'nde bugün deniz suyu renginin normale dönüştüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinden itibaren yine çok sayıda vatandaş sahilde denize girmeye başladı. 

 

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