Konyaaltı sahilinde 1100 şezlong ve 535 şemsiye kayboldu!

Antalya'da şezlong, şemsiye, tuvalet ve internet erişiminin ücretsiz olduğu Konyaaltı halk plajında, 1 ay içinde 1100 şezlong ve 535 şemsiye kayboldu. 7 bin şezlong ve 3 bin 500 şemsiyle hizmete açılan sahilde kaybolanların yerine yenilerinin siparişi verildi.

DHA’nın haberine göre, belediye adına sahili işleten, belediye şirketi ANET'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Dinçmen, "Kimse incinmesin diye hırsızlık demek istemiyorum ama bir kötü niyet var" dedi. Gece saatlerinde şezlong ve şemsiyeleri topladıkları tel kafeslerin kilitlerinin dahi kırılarak şezlong ve şemsiyelerin alındığını kaydeden Dinçmen, bugüne kadar kaybolan 535 şemsiyeden sadece 3'ünü bulabildiklerini kaydetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine Konyaaltı'nda İl Sağlık Müdürlüğü'nün hemen arkasında bulunan bir sitede 3 şezlongun evlerin balkonlarında durduğunu tespit ettiklerini anlatan Dinçmen, "Biz de Emniyet'e haber verdik. Karakolda ifadelerimiz alındı. Şemsiyeleri alan insanlar da emekli, aydın kişiler. Ama 'Büyükşehir Belediye Başkanı açılışta şezlong, şemsiye bedava olacak dedi. Biz de aldık geldik' diye ifade verdiler" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatı doğrultusunda kişiler hakkında şikayetçi olmadıklarını fakat haklarında kamu davasının açılmak durumunda olduğunu aktaran Dinçmen, sahilde en azından şezlongların güvenliğini sağlamak için iple birbirine bağladıklarını söyledi.

Konyaaltı'nda düzenli aralıklarla 700 şezlong ve 350 şemsiyeden oluşan 10 plaj yaratmayı hedeflediklerini kaydeden Dinçmen, "Hem bu düzeni sağlam hem de alıp götürülmesini engellemek için şezlongları bulunduğu yerde 180 derece sağa sola hareket edecek şekilde serbest bırakarak iple birbirine bağladık" dedi.

Ücretsiz sahilde sıkıntıların sadece kaybolan şezlong ve şemsiyelerden kaynaklanmadığını belirten Dinçmen, sahilde ilk hafta tuvaletlerin dahi tahrip edildiğini kaydetti. Konyaaltı'nda yaptıkları düzenlemelerle birilerini ayaklarına bastıklarını ve belli bir kesimi rahatsız ettiklerini savunan Dinçmen, "Engelliler tuvaletindeki klozet kırılıyor, kapılar çalınıyor, aynalar, sabunluklar sökülüp götürülüyor. Bunda iyi niyet olabilir mi? Ya da 'cahillik' denilip geçiştirilebilir mi?" diye sordu. Dinçmen, sahil boyunca yerleştirilen 160 duşa suyun ulaşmasını sağlayan hidroforların bağlantı borularının daha kesildiğini söyledi.

Bu zayiatlar nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'yle bir çalışma yaparak bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini ve sonrasında saat 24.00'ten sonra buraları kapatmaya başladıklarını açıkladı. Bu uygulamanın ardından olağan kabul edilebilecek bir kazayla kapı kolunun kırıldığını gördüklerini belirten Dinçmen, "Tek bir şey istiyorum, Antalyalılar kendi plajlarına sahip çıksınlar" dedi.