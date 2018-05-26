Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- İTALYA Çevre Koruma Örgütü tarafından, tüm Akdeniz ülkelerindeki çevre sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle her yıl mayıs ayında düzenlenen \'Akdeniz\'i Temiz Tutalım Kampanyası\' Antalya\'da gerçekleşti. Kampanya kapsamında, Konyaaltı sahili ve deniz dibinde temizlik yapıldı.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi gönüllüleri tarafından \'Akdeniz\'i Temiz Tutalım Kampanyası\' kapsamında Konyaaltı sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Kampanyaya destek vermek amacıyla Konyaaltı 1 No\'lu Beach Park\'ta toplanan gönüllüler sahil bandı ile deniz dibinde temizlik yaptı. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve TURMEPA Antalya Şube Başkanı Osman Ayık, Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram ile bazı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinliğe Ersoy İlkokulu öğrencileri de destek verdi.

Kampanyanın 21 ülkede, aynı zamanda ve aynı isimle 1995 yılından bu yana düzenlendiğini belirten Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, \"Amacımız denizi ve çevresini temizleyerek, bu konuda halkımız bilinçlendirmek, kamuoyu yaratmaktır. Denizi temizlemenin en kolay yolu eğitimdir. Biz de TURMEPA olarak eğitimlere çok önem veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız anlaşma gereği 2019-2021 eğitim ve öğretim yıllarında okullarda denizi sevdirmeyi ve denizi kirletmemeyi öğrencilerimize öğretmeye çalışacağız\" dedi. Ünlü, geçen yıl deniz dibinde yapılan temizlikte 450 kilo atık çıktığını sözlerine ekledi.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ise kentin 640 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğuna dikkati çekti. Amaçlarının deniz ve sahil şeridinin temizliği için insanlarda bilinç oluşturmak olduğunu kaydeden Ateş, \"Yıllardır süren bu faaliyete destek veren herkese teşekkür ediyorum. Antalya gerçekten her yönü ile güzel bir yer. Antalya\'mızı, kıyılarımızı ve denizi korumalıyız. Gelecek kuşaklara iyi bir çevre bırakmalıyız. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getiresini bekliyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve TURMEPA gönüllüleri sahilde temizlik çalışması yaparken, dalgıçlar da deniz dibinde çalışma yaptı. Sahilden ve deniz dibinden toplanan pet şişe başta olmak üzere yaklaşık 40 torba dolusu çöp, görevlilerce çöp depolama alanına taşındı.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.



FOTOĞRAFLI