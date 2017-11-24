Konyaaltı Kitap Fuarı, kapılarını 8'inci kez açtı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi\'nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi\'nde açıldı.

İlki \'Okumak lazım\' sloganıyla gerçekleştirilen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, bu yıl sekizinci kez kapılarını açtı. Konyaaltı Belediyesi\'nce bu yıl inşa edilen, 3 bin 500 kişilik Kongre ve Fuar Merkezi\'nde düzenlenen fuarın açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP\'li belediye başkanları Ümit Uysal, Turgay Genç, Serkan Küçükkuru, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Antalya protokolünden birçok kişi katıldı.

\'YENİ NESİL, OKUYOR\'

Fuarın açılışında konuşan Vali Karaloğlu, kitabın, insanlığın en değerli hazinesi olduğunu söyledi. Şehirlerin ruhunu sadece altyapıyla üstyapının değil, sanatsal ve kültürel etkinliklerin de oluşturduğunu belirten Karaloğlu, \"Belediyelerin kültürel etkinliklerine destek veriyoruz. Artık yeni neslimiz, okuyor. Bizim eğitim seviyemiz, yükseldikçe, okuryazarımız da artıyor. Gençlerin sürekli televizyon ve bilgisayarda olduğu söyleniyor. Ben, bunu kabul etmiyorum. Çocuklar, bizden iyi ve çok okuyorlar. Türkiye\'de basılan kitap sayısı, her gün artıyor. Yeterli değil, geliştirmek için etkinliklerin sayısını artırmak gerekiyor\" diye konuştu.

İLK KEZ, YENİ YERİNDE

Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek ise açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü\'ne denk getirdiklerini belirtti. Öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Böcek, 200 yayınevinin 52 stant ile fuarda yer alacağını anlattı. Böcek, \"130 yazarın katılacağı 8. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı\'yla yeni bir rekor kıracağız. Çadırlarda başladığımız fuarı daha sonra Cam Piramit\'e taşımıştık. Şimdi ise kendi yerimizde düzenlemenin mutluğunu yaşıyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE, KİTAP OKUMA ORANINDA DÜNYADA 86\'NCI\'

ATSO Başkanı Çetin de Türkiye\'nin kitap okuma oranında, dünyada 86\'ncı sırada olduğunu kaydetti. Çetin, şunları söyledi:

\"Yani gelişmemiş olarak nitelendirdiğimiz ülkelerle aynı kategorideyiz. TÜİK\'e göre, Türkiye\'de kitap, ihtiyaç listesinin 235\'inci sırada yer alıyor. Kitap okumaya ayrılan süre, günde yalnızca 1 dakika. Buna karşı televizyon izlemeye 6 saat, internete 3 saat harcıyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkede bu rakamlar, kabul edilebilir değildir.\"

İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından heyet, fuar alanına girdi. Katılımcıların girişi sırasında ise izdiham yaşandı. Bazı katılımcılar, döner kapıda sıkıştı. İçeri girebilen bir kadın, dışarıda kalan kızı için güvenlik görevlileriyle tartıştı. Dışarıda kalan genç kız, otomatik kapıyı iterek, zor da olsa içeri girebildi.

Konyaaltı Kitap Fuarı, 3 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak.

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