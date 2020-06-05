Konyaaltı ihalesi sorusu nedeniyle soruşturma açılan gazeteci Ebru Küçükaydın'ın dava dosyasından: Şüphelinin geçmişine baktığımızda CHP'den milletvekili adayı!

Konyaaltı Sahili ihalesi ile ilgili' soru sorduğu için hakkında soruşturma açılan gazeteci Ebru Küçükaydın’ın dava dosyasında "Şüphelinin geçmişine baktığımızda; CHP'den Kocaeli milletvekili adayı" tanımlaması yapıldı.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Konyaaltı sahil ihalesiyle ilgili geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı basın toplantısında sorduğu sorular nedeniyle Gazeteci Ebru Küçükaydın’a Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açmıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; gazeteci Ebru Küçükaydın'ın dava dosyasında, “Şüphelinin geçmişine baktığımızda; Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili adayı' tanımlaması yapıldı.

Bu duruma sert tepki gösteren CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, yaptığı açıklamada, "CHP’li olmayı hiç kimse, hiçbir güç suç unsuru gibi gösteremez” dedi.

"Şüphelinin geçmişinde CHP adayı olduğu görülmektedir"

Gazeteci Küçükaydın hakkında şikayet dilekçesinde yer alan ifadeler görenleri şaşırttı. Dava dosyasına eklenen dilekçede, "Şüpheli halkı ayrıştırmaya çalışmaktadır. Şüphelinin geçmişine baktığımızda; Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili adayı olduğu görülmektedir.



Şüpheli gazetecilik zırhını kullanarak, hiçbir olay, delil, evrak araştırması yapmadan müvekkil hakkında alenen iftirada bulunmuştur. Bu iftira ile şüpheli; halkı ayrıştırarak, kin ve düşmanlık beslemeye itmektedir" ifadeleri yer aldı.

Küçükaydın'ın CHP milletvekili adayı olmasını şikâyet eden davacı şirketlerin avukatı Nazlı Dutar'ın suçlamayı siyasallaştırdığı görüldü.

Ne olmuştu?

Antalya'da Konyaaltı Sahil işletme ihalesini alan sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a ait Alkoçlar firması ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yaşananlar ülke gündemine oturmuştu. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, basın toplantısı düzenlemişti.

Basın toplantısında www.haberimizvar.net'in genel koordinatörü ve köşe yazarı Ebru Küçükaydın, konuyla ilgili Başkan Böcek'e sorular yöneltmişti.

Basın toplantısının ardından Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Tursetalya Turizm Ticaret Ltd. Şti. adına Avukat Nazlı Dutar tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Gazeteci Ebru Küçükaydın hakkında sorduğu sorulara istinaden ‘iftira, yalan beyan, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 23.01.2020 tarihinde soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunmuştu.