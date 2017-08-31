Konya ziyaretine basın katılamayacak

Alman parlamenterlerin Konya'daki NATO hava üssüne yapacakları ziyaretle ilgili medya haberlerine kısıtlama getirildi. Kuzey Atlantik İttifakı, medya mensuplarının heyetle birlikte Konya'ya gidemeyeceklerini duyurdu. Bir NATO sözcüsü Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada ziyaretin kamuya açık olmadığını ve ittifakın basın ekibinden de kimsenin heyete eşlik etmeyeceğini söyledi.

8 Eylül'de yapılması planlanan ziyaret Almanya ile Türkiye arasında gerginliğe yol açmış, Federal Meclis'in inisiyatifiyle yapılması kararlaştırılan ziyarete ikili ilişkilerdeki pürüzler gerekçe gösterilerek Ankara tarafından izin verilmemişti. Anlaşmazlık nedeniyle Alman askerlerinin Konya üssünden çekilmesi de gündeme gelmişti.

IŞİD ile mücadelede çerçevesinde Konya'da bulunan Alman askerleri yer personeli olarak görev yaptıkları gibi erken uyarı sistemi donanımlı AWACS uçaklarının mürettebatı arasında da yer alıyorlar.

Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi gündeme gelince NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müdahalesiyle ziyaretin NATO kapsamında yapılması kararlaştırılmıştı. Konya'ya gidecek olan NATO heyetinde 7 Alman milletvekili de bulunacak.

Darbeden sonra ilişkiler bozuldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'den kaçan subayların Almanya'ya sığınmalarına izin verilmesi üzerine ilişkilerde gerginlik tırmanmış, Türkiye Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman birliğini ziyaret etmesine izin vermemişti. Almanya bunun üzerine IŞİD karşıtı koalisyonda keşif uçuşu görevini üslenen İncirlik'teki Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesine karar vermişti.

Alman silahlı kuvvetlerinin ‘parlamento ordusu' olması nedeniyle Almanya hükümeti ve Federal Meclis Alman milletvekillerinin yurtdışındaki askerleri ziyaret edebilmesinde ısrar ediyor. Diğer ülkelerden farklı olarak Alman ordusunun yurtdışı misyonlarına hükümet değil meclis karar veriyor.

Konya'daki NATO üssüne yapılacak ziyaretin bir defaya mahsus olup olmayacağı açıklık kazanmadı. Türk hükümeti geçen sonbaharda Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret etmesine izin vermiş, bu yıl yapılması planlanan ikinci ziyareti ise iptal etmişti.

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DW, dpa/AG, BK