-Konya ve Karaman'da eğitime kar engeli KONYA/KARAMAN (A.A) - 07.02.2012 - Etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime Konya'nın Bozkır ilçesinde 1,5 gün, Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde ise yarım gün ara verildi. Bozkır Kaymakamı Mustafa Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Bozkır merkez, belde ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1,5 gün ara verildiğini belirtti. Sarıkaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Beyşehir'de de etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede köylülerin geçim kaynağı olarak beslediği kıl keçileri, etkili olan ağır kış şartlarına rağmen beyaz örtüyle kaplı açık arazilerde her gün sürüler halinde yürüyüşe çıkarılıyor. Sürü sahipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle küçükbaş hayvanlarını beslemekte zorluk çekiyor. Sürüler, uzun süre kar altında ot bulmaya çalışırken, besin ihtiyaçlarını alandaki kurumuş yapraklarla karşılamaya çalışıyor. Karaman'da da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışlar nedeniyle Sarıveliler ilçesinde okulların bugün öğleden sonra tatil edildiği bildirildi. Karaman-Mersin karayolu Sertavul Geçidi'nde da kar yağışı yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Başyayla ve Sarıveliler ilçelerinde sabah saatlerinden buyana yoğun şekilde devam eden kar yağışı, ilçe merkezlerinde 80 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Sarıveliler-Konya, Başyayla-Konya ve Sarıveliler-Alanya yolları ile bu ilçelere bağlı 15 köy yolunun kapandığı bildirildi.