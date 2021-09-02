Konya Valisi Özkan: Hastanelerdeki acil servis ve yoğun bakımlarda hasta yükü artıyor

Konya Valisi Vahdettin Özkan, vaka artışında şehrin ilk 10'da olduğuna dikkat çekerek, hastanelerdeki acil, poliklinik, servis ve yoğun bakımlarda hasta yükünün artmaya başladığını söyledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan beraberinde Vali Yardımcısı Saim Parlak ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek pandemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve sağlık yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Koronavirüs ile mücadele çalışmaları hakkında detaylı bilgiler alan Vali Özkan, vaka sayıları, aşılama çalışmaları ve hastanelerdeki doluluk oranları ile ilgili gerçekleştirilen sunumlar sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"Yoğun bakımlarda hasta yükü artmaya başladı"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da son günlerde vaka sayılarının yükseldiğini vurgulayarak uyarılarda bulunan Vali Özkan, şunları söyledi:

“Ülkemizde olduğu gibi Konya'mızda da son günlerde vaka sayılarımız yükseldi. Bu artışın Delta varyantı kaynaklı olduğu ilgili uzmanlarca ifade edilmektedir. Vaka sayısının artmasına bağlı olarak hastanelerimizin acil, poliklinik, servis ve yoğun bakımlarında hasta yükü artmaya başladı. Konya'da şu an için 3 hastanemiz pandemi hastanesi olarak hizmet sunuyor. Üç hastanemiz mevcut talebi karşılıyor fakat ilerleyen zamanlarda daha ciddi sıkıntıların yaşanmaması için bu artış sürecini bir an önce durdurmamız gerekiyor”

"Tedavi görenlerin yüzde 92'si aşısız"

Sözcü'den Müslim Avcı'nın haberine göre, kendi vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastanelerdeki acil ve yoğun bakımlarda hasta yükünün arttığına dikkat çeken Vali Özkan, “İlimizde, yoğun bakım servisine yatarak tedavi gören hastaların yüzde 92'sinin aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış bireyler olması aşının etkinliğini göstermektedir. Vaka sayısının azalması için elimizdeki en önemli aracımız aşı. Konya, şu an yüzde 72,3 aşı oranı ile Sağlık Bakanlığı'mızın yayınladığı aşı haritasında ‘sarı' kategoride yer almaktadır. İnşallah en kısa sürede vatandaşlarımızın katkısı ile yüzde 75 aşı oranına ulaşarak ‘mavi' kategoriye geçmek arzusundayız” şeklinde konuştu.

"Yaş ortalaması düştü"

Özellikle son dönemlerde 45 yaş altı vatandaşlarda pozitif vaka oranının ciddi bir şekilde artış gösterdiğini ifade eden Vali Özkan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu yaş grubunda bulunan vatandaşlarımızda aşı oranının da düşük olması hastalarımızın hastalığı daha ciddi etkilerle geçirmelerine ve yayılmasına neden olmaktadır. İlimizde 50 yaş üstü 580 bin vatandaşımızdan 3.doz aşısını yaptıranların sayısı yaklaşık 200 bin civarındadır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda 1.doz aşılanma oranımız yüzde 93'lerde olmasına karşın 15-44 yaş aralığında bu oran yüzde 54 seviyelerine yeni ulaşmış durumdadır. Geçmiş dalgalara göre yoğun bakım ve entübe hastalarımızın yaş ortalamasının 70'den 65'lere düştüğünü üzülerek ifade etmek durumundayım. Bu veriler, bizlere yaşlı hastalarımızı zamanında aşılayarak koruma altına aldığımızı göstermektedir. 15-44 yaş grubunda bulunan bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz, aşılarını en kısa sürede yaptırmalarıdır. Çünkü bu grupta bulunan vatandaşlarımız okulda, sanayide, çarşıda, pazarda, sokakta aktif oldukları için hastalığın yayılmasını maalesef hızlandırmaktadırlar”

"Her yerde aşı noktası var"

Şehrin hemen hemen her noktasında vatandaşların aşılarını yaptırabileceklerini hatırlatan Vali Özkan, “İlimizde kamu, üniversite ve özel hastanelerde, 703 aile hekimliği birimimizde, il merkezimizde yer alan 4 alışveriş merkezinde, organize sanayi bölgelerimizde ve şehrimizin en işlek caddelerinde yani kısaca ihtiyaç duyulan her yerde il sağlık müdürlüğümüz tarafından aşı istasyonları kurulmuştur. Tüm bunların yanı sıra evde aşı hizmetleri ile aşı oranı düşük olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın evlerine giderek aşıları yapılmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.