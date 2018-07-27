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Spor

Konya Stadı, Süper Kupa finaline hazırlanıyor

İlk kez 'VAR' uygulanacak

27 Temmuz 2018 18:13

Süper Kupa finalinin oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Finalde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşması için tüm hazırlıklar sürüyor.

Daha önce Milli Takımın Hollanda, İzlanda ve Ukrayna maçlarına da ev sahipliği yapan stadyumda, zemin bakımı, koltuk temizliği gibi çalışmalar hız kazandı.

Stadyumda bir yandan hazırlıklar sürerken diğer yandan da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ettiği gözlendi.

İlk kez 'VAR' uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinin de incelemelerini sürdürdüğü stadyumda, ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

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