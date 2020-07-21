Konya Selçuk Üniversitesi'nden makam aracını kaldırma kararı: Aylık 360 bin lira tasarruf edilecek

Konya Selçuk Üniversitesi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla "Üniversitemiz bünyesindeki bütün makam araçları 10.08.2020 Pazartesi tarihinden itibaren Rektörlük araç parkına çekilerek Araç İşletme Amirliği tarafından hizmet amaçlı kullanılmaya başlanacaktır" denildi.

"Çağrımız hayat buldu"

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-Bir-Sen Konya 2 No’lu Şube Başkanı Şenol Metin, "5 Ağustos 2018 tarihli basın toplantımızda üniversitelerimize bir çağrı yapmış dekanlık ve müdürlüklerde makam aracı olarak kullanımına son verilmesi halinde 3 bin araç-şoför tasarrufu edileceğini söylemiştik. Bu çağrımız hayat buldu" dedi.

"Üniversite, aylık 360 bin lira tasarruf elde edecek"

Makam araçlarının kaldırılmasıyla üniversitenin aylık 360 bin lira tasarruf elde edeceğini vurgulayan Metin, "Üniversitelerdeki makam araçlarının yüzde 80'ini kiralık araçtır. Üniversitelerimizde her yıl 180 milyon lira, araç kira ücreti ve makam şoför ücretlerine gidiyor. Selçuk Üniversitesi'nde 60 makam aracı var. Bu uygulamayla birlikte üniversitenin kasasında aylık 360 bin lira kalacak. Umarım bu karar diğer kurumlarımız içinde bir dip dalga yaratır" diye konuştu.

Rektörlüğe Metin Aksoy getirilmişti

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne Metin Aksoy getirilmişti.