Konya Şekerspor'un kalecisi öldürüldü

T24 - Konya'da alacak verecek tartışması yüzünden çıkan silahlı çatışmada Konya Şekerspor'un kalecisi Gürsel Yaprakçı öldürüldü.





Konya'da Gıda Toptancılar Çarşısı'nda alacak verecek tartışması yüzünden çıkan silahlı çatışma Süper Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Konya Şekerspor'un kalecesi 24 yaşındaki Gürsel Yaprakçı öldü, yanındaki arkadaşı 27 yaşındaki Ahmet Marancı ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ferit Paşa Mahallesi Gıda Toptancılar Çarşısı Göker Sokaktaki Çakar Toptan Gıda adlı işyerinde meydana geldi. Konya Şekerspor Kalecisi Gürsel Yaprakçı ile arkadaşı Ahmet Marancı, iddiaya göre aralarında alacak verecek konusu olan 60 yaşındaki Sadık Çakar, oğulları Selahattin Çakar ve Cannur Çakar'ın işyerine gitti. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı çatışmada Gürsel Yaprakçı olay yerinde arkadaşı Ahmet Marancı, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.