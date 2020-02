Konya Şeker'e Maliye Bakanlığı'ndan plaket

KONYA, (DHA)- KONYA Şeker\'e, il bazındaki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5\'e girdiği için Maliye Bakanlığı tarafından plaket verildi.

Yaptığı yatırımlarla tarımın ve çiftçinin yanında yer alan Konya Şeker, istihdama da büyük katkı sağlıyor. Hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin yanı sıra dünyada da örnek gösterilen Konya Şeker, bir kez daha onurlandırıldı. İl bazındaki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5’e giren Konya Şeker\'e, Maliye Bakanlığı tarafından plaket verildi. Bakan Naci Ağbal imzalı plaketi, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver takdim etti.

45 üretim tesisiyle hizmet veren Konya Şeker, faaliyet gösterdiği sektör aralığını en hızlı geliştiren şirket oldu. Bu çerçevede Konya Şeker, son 14 yılda üretim kalemini kristal şekerden tatlı şerbetine, ilaç şekerinden, şekerleme ve çikolataya, atıştırmalıklardan, et ve süt ürünlerine, dondurulmuş ürünlerden ayçiçeği yağına, organik gübreden hayvancılığa, biyoetanolden elektrik üretimine kadar uzanan geniş bir yelpazeye taşıdı. Dondurulmuş ürünlerini Torku Pratiko markası ile pazara arz eden Konya Şeker, atıştırmalık ile et ve süt ürünlerini ise Torku çatı markası altında tüketici ile buluşturdu.

KONYA ŞEKER’E BİR ÖDÜL DAHA

İl bazındaki kurumlar vergisi sıralamasında ilk 5’e giren Konya Şeker’e bir ödül de Maliye Bakanlı\'ğından geldi. Bakan Naci Ağbal, “2017 yılında ilinizde Kurumlar Vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk beş mükellef arasında olmanız dolayısıyla kutlar, ülke ekonomisine yaptığınız değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” mesajıyla ilk 5’e giren firmalara teşekkür belgesi gönderdi. Bakan Ağbal imzalı teşekkür belgesini, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver takdim etti.

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver de Bakan Naci Ağbal adına Konya Şeker’e teşekkür etti. Ünver, “Biz Konya Şeker’i, Torku’yu sırf ticari kaygılarla faaliyet gösteren bir şirket olarak değil, başta Konya ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlayan, kazancını üreticisiyle paylaşan, üretim çarkını insanımızın refahını artırmak için döndüren bir model olarak da önemli ve değerli görüyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. Konya Şeker modelinin tüm ülkemizde örnek olması en büyük temennimizdir. Bu uğurda mücadele veren tüm çalışanlara teşekkür ediyor başarılarının her daim devam etmesini diliyorum” dedi.

Plaketi, Anadolu Birlik Holding adına İcra Kurulu üyesi Harun Reşat Ersöz aldı. Konya Şeker’in, Anadolu Birlik Holding bünyesindeki bütün iştiraklerde, Başkan Recep Konuk’un oluşturduğu vizyon çerçevesinde, ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Harun Reşat Ersöz, “Üretime, üreticiye, toplumun bütün kesimlerine, devletimize katkı yapmaya, kalkınmanın unsurlarından birisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

