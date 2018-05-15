Konya Şeker'den çiftçilere 34,5 milyon liralık mazot desteği

KONYA,(DHA)- KONYA Şeker Fabrikası, \'Dünya Çiftçiler Günü\' nedeniyle çiftçilere destek olmak amacıyla 34,5 milyon lira mazot desteği dağıtmaya başladı.

Türkiye’nin en büyük 5 gıda şirketinden birisi olan ve bu gücünü üretimden alan Konya Şeker, çiftçinin finansman sıkıntısına düşmemesi, piyasadaki dalgalanmalardan zarar görmemesi ve daha çok üretebilmesi için üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Konya Şeker, tohum ve gübre desteğinden sonra motorin avansını da dağıtmaya başladı. Bu kapsamda 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü 34 milyon 532 bin lira tutarında, 5 milyon 974 bin 426 litre motorin avansı çiftçilerin hesabına aktarılacak.

AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, varlık sebeplerinin üretimi ve üreteni desteklemek olduğunu, Konya Şeker’in bu önceliğinin hiçbir zaman değiştirmeyeceğini belirtti. Konuk, şunları söyledi:

\'\'Avans uygulaması bir şirketi tarif için en önemli göstergelerden biridir. Bir şirket, üretim odaklı mı, üretici odaklı mı, avans uygulamasından anlarsınız. Eğer önceliğiniz üretim ve üretici ise o toprağa atılacak tohumdan, o toprağı işleyecek traktörün deposuna kadar hatta o toprağı işleyecek üreticinin günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi düşünür ve mazeret değil çare üretirsiniz. Odak noktanız bu değilse sadece hasatta görünürsünüz. Bizim odak noktamız üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız.\'\'

Konuk, çiftçilere desteklerinin tohumun toprağa düşerken başlayıp, ürün hasat edilene kadar da kesintisiz devam ettiğini kaydetti. Konya Şeker\'in bir çiftçi kuruluşu olduğunu ifade eden Konuk, \'\'Bizim için büyük karlardan daha önemlisi çiftçimizin güçlü olması, kimseye muhtaç olmadan üretimini sürdürmesidir. \'\'dedi.

Konuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

\'\'Bu kadar büyük paraları 6-10 ay süreyle peşin ödeyip, tarladaki üreticiyi ve tarladaki üretimi desteklemek için bir şirketin iki tane olmazsa olamazının olması gerekir. Birincisi, o büyük paraları karşılayacak, o büyük paraları ödeyecek finansal güce sahip olmanız gerekir. İkincisi ise bilanço rakamları ve karlılık yerine birinci önceliğinizin çiftçi, üretici olması gerekir. Eğer paranız var ama önceliğiniz ticaret ise üretimi desteklemeyi birinci öncelik olarak görmüyorsanız, paradan para kazanmanın yolunu ararsınız. Çiftçi dostuysanız, önceliğiniz tarladaki üretimdir. Ama paranız yoksa elinizden duadan başka bir şey gelmez. O nedenle hem imkân olacak hem de niyet halis olacak.\'\'



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