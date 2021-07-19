Konya Şeker’in borcu 18 milyar TL’ye dayandı | SPK: Grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin şüphe var

Türkiye’nin şeker üretimini önemli ölçüde karşılayan ve bünyesinde Torku gibi dünya devi bir markayı barındıran Konya Şeker’in, 17 milyar 863 milyon lira borcu olduğu Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) raporuna yansıdı.

Sözcü’nün haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporunda, Konya Şeker ile ilgili 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle grubun toplam öz kaynaklarından 2.999.462.553 TL açık verdiği, ayrıca kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 3.279.210.287 TL tutarında aştığı belirtildi. Raporda grubun net borcunun ise 17 milyar 863 milyon lira olduğu yer aldı.

SPK raporunda ayrıca grubun net dönem zararının büyük ölçüde toplam 1 milyar 670 milyon dolara satın aldığı Soma ve Kangal Termik Santralleri’nin satın alınması sırasında yapmış olduğu borçlanma ve kullanmış olduğu kredilerin kur farkı ve finansman giderleri sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

SPK raporunda yer alan denetçi görüşünde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Grubun enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerine ilişkin, 2.2 ve 5 Numaralı dipnotlarında ifade edilen elektrik üretimine ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde iki termik santrale ait beş ünitenin faaliyetinin durdurulması ve sonrasında üç ünitenin geçici faaliyet izinleri alarak üretime devam ediyor olması 2020 yılında finansal yükümlülüklerinin ana para ödemelerinin yapılmaması ve kredi yapılandırma sürecinin devam etmesinin işletmenin sürekliliğine etkileri bu dipnotlarda açıklanan olay veya şartlar ve diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde grubun sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir.”