Konya 'Sahra'ya dönecek!

Ekosisteme en büyük tehdit çölleşme

Kuraklık tehlikesi ormanları "yakabilir"

Türkiye'de küresel ısınmanın en fazla etkili olduğu yer olarak gösterilen Konya'da, bu yıl Ağustos ayında görülen yüksek sıcaklık, yörede hakim olan kuraklığın etkisinin git gide artan eğilimde olduğunu gösteriyor.Uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklık değeri 22,8 derece olan Konya'da bu Ağustos ayında ortalama sıcaklık 26 derece olarak gerçekleşti. Bu yılki ortalama sıcaklığın uzun yıllar ortalamalarından 3,2 derece, geçen yıldan ise 0,4 derece daha yüksek olduğu tespit edilirken, geçen yıl Ağustos ayında 6,0 milimetre yağış gerçekleşen Konya'da bu yıl Ağustos ayında hiç yağış olmadığı gözlendi.Konya'nın Ağustos ortalama yağış değeri ise uzun yıllardır 5,1 milimetre seviyelerinde bulunuyor. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Tahir Nalbantçılar, 2008 yılı yaz dönemi Ağustos ayı meteoroloji verilerinin, bölgede, uzun yıllar ortalamalarına göre daha sıcak bir süreç yaşandığını gösterdiğini söyledi.Nalbantçılar, bu dönemde bölgeye, alınması gereken yağışın düşmediği, yağışsız ve kurak bir ağustos ayının geçtiğini belirterek, "Yazın alınan yağışlar, yer altı suyu için önemli değildir. Çünkü bu yağışlar buharlaşmayla kaybolduğundan yer altı suyu için besleyici özelliği yoktur ancak yaz yağışları bölgedeki canlı varlık açısından önemsenmektedir" dedi.Yağış düşmemesinin bölgede nem oranını azaltıp havayı kuruttuğunu, bunun da sıcaklığın daha kavurucu olmasını beraberinde getiren bir etki gösterdiğini dile getiren Nalbantçılar, şunları kaydetti:"Bu süreç, bölgede normalin üstünde bir sıcaklığın etkin olduğunu gösteriyor. Bu sıcaklık ve yağış değerlerinin dünya ölçeğindeki küresel ısınmanın bir yansıması olup olmadığını, ileriki dönemlerde yapılacak ayrıntılı ölçümler gösterecek. Ancak, bu değerler, yörede hakim olan kuraklığın etkisinin git gide artan bir eğilimde olduğunu gösteriyor. Bu da ilerisi için kuraklık açısından bir risk faktörü olabilir."