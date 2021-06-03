Konya Ovası Projesi kapsamında yapımına 541 milyon TL harcanan kanal hâlâ açılamadı

Yapımına şu ana kadar 541 milyon TL harcanan Konya Ovası Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı'nın defalarca çökmesi nedeniyle yapımı bir türlü bitmedi.

Konya Ovası Projesi’nin (KOP) en önemli adımı Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası’na aktaracak olan Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı projesinin yapımı bir türlü bitmedi.

Göksu havzasındaki suyun barajlarda toplanarak Mavi Tünel vasıtasıyla Konya havzasına aktarılması amaçlanan “Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı projesinin 6 Mart 2012 tarihinde ihalesi yapıldı. 2017 yılında bitmesi gereken ve 2020 yılı birim fiyatlarına göre 541 milyon TL harcanan 125 km uzunluğundaki kanal projesinde su bırakılması denemeleri yapıldı ve bazı alanlarda çökmeler meydana geldi. Son olarak yapılan 2019 yılındaki denemelerde de yine çökmeler meydana gelince ovaya su verilemedi.

Sözcü'den Müslim Evci'nin haberine göre, Türkiye'nin ikinci büyük entegre sulama projesi olan Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında yer alan Konya-Çumra Projesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yapılmıştı.

"Çöken yerler niye yapılmaz"

Konya'da geçtiğimiz günlerde susuzluktan dolayı ekinleri kuruyan ve Adana-Konya Karayolu'nu trafiğe kapatan çiftçilerle görüştükten sonra AHİ Kanalı'nın önünde açıklamalarda bulunan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, kanalın çürümeye terk edildiğini belirtti.

Kanalın sürekli çökmesine rağmen sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını ifade eden Yokuş şunları söyledi:

"Bu kanal projesi bir sulama projesiydi. 2007 yılında projelendirilmiş ve yapımına başlanmış fakat aradan geçen 14 yıla rağmen bir türlü su getirilememiş. Proje ile ovaya 400 milyon metreküp civarında su getirilecek ve bu suyun bir kısmı içme suyu, büyük bir bölümü ise ovayı sulayacak. 2017 yılında proje bitmiş ve deneme su basılmış. Sonra kanalın birçok yeri göçmüş. Daha sonra bir kez daha kanala su verilmiş, ancak kanal bir kez daha göçmüş. 3'üncü kez daha düşük oranda su verilmiş. İlk temel atma maliyeti 500 milyon lirayı bulan şimdi belki de 1 milyarı bulan bu proje güya 2017 yılında hayata geçecekti. Bugün 2021 hala proje görüldüğü gibi su yok. Çökme var. Çöken yerler niye yapılmaz, bilen yok. Burada 3 müteahhit gelmiş geçmiş. Müteahhitlerin hiçbirinden hesap sorulmamış. Şu an da çürümeye terkedilmiş bir kanal haline getirilmiş."

"Kuyudan su çekip güya buraya su vermişler"

"Eğer bu proje zamanında bitirilse, proje defalarca çöktüğü halde sorumluları hakkında bir işlem yapılsaydı Konyalı çiftçi yol kesmezdi” diyen Yokuş, “İktidarımız her zaman yaptığı bir şeyi yapmış. Geçen yıl bu kanalın 3 kilometre ötesindeki Doğanlı Köyü'nde bakanı getirip, kuyudan su çekip güya buraya su vermişler. ‘İşte suyu verdik' demişler. Buradaki vatandaş da ‘su geldi' diye ümitlenmiş ve bunun da yalan olduğu ortaya çıkmış. Şu an da burada su diye bir şey yok. Eğer bu proje zamanında bitirilse, proje defalarca çöktüğü halde sorumluları hakkında bir işlem yapılsaydı Konyalı çiftçi yol kesmezdi. Şimdi Beyşehir Gölü'nden ovaya su verilmediğini bahane ediyorlar. AHİ kanalını bakana da sorduk, takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Kanal İstanbul projesinin 4'de 1 maliyetine su getirebilecek imkânımız var"

Kanal İstanbul yerine Kanal Konya projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran Yokuş, “Konya bölgesi Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi. Biz ‘KOP bölgesine Dicle Fırat havzasından her yıl 8-10 milyar metreküp su getirilsin' dedik. Su olmadığı için göç veriyoruz. Şimdi Kanal İstanbul diye bir proje yapmaya çalışıyorlar. 3-5 rantçının menfaati için Kanal İstanbul yapacaklar. Ama burada Kanal İstanbul projesinin 4'de 1 maliyetine su getirebilecek imkânımız var. 8 vilayeti sulama tarıma geçireceğiz” ifadelerini kullandı.