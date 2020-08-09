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Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğal gaz patlaması

09 Ağustos 2020 14:29

Konya'da, bir iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Belediye Başkanı Kavuş, patlamada ölü veya yaralının olmadığını söyledi.

Konya'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Makami Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası fenalaşan iki kişiye sağlık ekibince müdahalede bulunuldu. Patlama nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

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