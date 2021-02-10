Konya'nın 3 ilçesinde mutasyonlu virüs alarmı: Evler karantinaya alındı

Konya'nın Seydişehir, Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde mutasyona uğramış Koronavirüs tespit edildi. Seydişehir ilçesine bağlı Bostandere mahallesinde aynı aileden 3 kişide mutasyona uğramış Koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Aileyi 3 gün önce başka şehirden gelen akrabalarının ziyaret ettiği öğrenilirken, bulaş riskine karşı mahalle karantinaya alındı.

Karantina kararına ilişkin Seydişehir Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mahallenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün boyunca karantinaya alındığı, giriş ve çıkışların jandarma tarafından kontrol edildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca mahallelinin tedbirlere uyarak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi. Öte yandan Beyşehir ilçesinin Huğlu mahallesinde de 10 kişide mutasyona uğramış virüs görüldüğü ve bu kişilerin yaşadığı evlerin karantinaya alındığı öğrenildi.

Duvar'ın haberine göre, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de ilçeye bağlı Çamlıca mahallesinde 9 kişide mutasyonlu virüsün görüldüğünü ve bulaş riskine karşı mahallenin giriş ve çıkışlara kapatıldığını belirtti.

"10'un üzerinde ilçede mutasyonlu virüs tespit edildi"

Ailelerle görüştüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Çiğdem şunları söyledi:

“İlçemize bağlı Çamlıca mahallesinde farklı ailelerden 9 kişi de mutasyona uğramış Koronavirüs tespit edildi. Biz de bulaş önlemek için tedbiren mahallemizi giriş ve çıkışlara kapattık. Konya'da bizim ilçemizden ziyade 10'unun üzerinde ilçede mutasyonlu virüs olduğu bilgisine ulaştık. İlçemizde daha öncesinde vakaları sıfıra indirmiştik. İlçemizde vatandaşlarımız tedbirlere uyuyor, işi sıkı tutar ve tedbirlere uymaya devam edersek 1 hafta içerisinde virüsü yeniden yeneriz.”