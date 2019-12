Konya mitingini Saadet kazandı

Konya'da AKP ile Saadet Partisi arasında 27 Mart Cuma günü Hükümet Meydanı'nda yapılacak olan miting çekişmesini Saadet Partisi kazandı.





İki partinin de aynı gün miting yapmak istemesi üzerine Karatay İlçe Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilen kura çekimini kazanan SP'nin Konya İl Başkanı Veli Tolu, 40 yıllık geleneklerinin bozulmadığını söyledi.



AKP ve Saadet Partisi, yerel seçimler için 27 Mart Cuma günü Konya Hükümet Meydanı'nda miting yapmak için Karatay İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. İki partinin aynı gün için başvurması üzerine Karatay İlçe Seçim Kurulu, dün kura çekti. İl Seçim Kurulu Hakimi, iki memur üyenin görev aldığı kura çekimine, Saadet Partisi'nden seçim kurulu üyesi Murat Yılmaz, AKP'den de Salih Olukcu katıldı. Murat Yılmaz'ın çektiği ve diğer siyasi parti temsilcilerininde hazır bulunduğu kura çekimini Saadet Partisi kazandı. AKP'nin ise 20 Mart Cuma günü içinde yeni bir müracaatta bulunduğu ve mitingi bu tarihte yapacağı öğrenildi.



SP İl Başkanı Veli Tolu 40 yıllık geleneklerinin bozulmadığını belirterek, "29 Mart mahalli idareler seçimleri için 40 yıllık geleneğimize uygun olarak, 27 Mart Cuma günü büyük mitingimizi yapmak üzere seçim kuruluna müracaat etmiştik. Bu verdiğimiz dilekçenin seçim kurulunda görüldüğü ve bu tarihi bizim istediğimiz açıkça belli olduğu halde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de aynı tarihte müracaat etmişti. Kendilerinden siyasi nezaket bekledik ama olumlu bir sonuç alamamıştık. Bu tarihte ısrar edilmesi üzerine 10 Mart 2009 tarihinde seçim kurulunda Saat: 13.30'da kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilen kura neticesinde 27 Mart 2009 tarihinde miting yapma hakkını partimiz kazandı" dedi.



Bu durumun kuraya kalmasını istemediklerini dile getiren SP İl Başkanı Tolu, "Her şehrin ve her partinin kendi gelenekleri vardır. Partilerin kendi geleneklerine saygı duyulmasını istemeleri en doğal haklarıdır. Her şeye rağmen siyasi nezaket ortamı bozulsa da Konya'mızın ve partimizin geleneği bozulmamıştır. Büyük Konya Mitingimiz 27 Mart 2009 Tarihinde Hükümet Meydanında yapılacaktır. 40 yıldır süregelen gelenek devam edecektir" diye konuştu.