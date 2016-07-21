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15 Temmuz Darbe Girişimi

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 672 personel görevden uzaklaştırıldı

Darbe girişimi soruşturması kapsamında kamu çalışanların açığa çıkarılmasına devam ediyor

21 Temmuz 2016 15:38

Konya'da, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 672 kişi açığa alındı.

Milliyet 'te yer alan habere göre, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, darbe  girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kentte 'paralel devlet yapılanması' ile yakınlığı olduğu iddia edilen Aktif Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (AKTİF-SEN) 31 yöneticisi ile bu yapıyla irtibatlı 626 öğretmen, 1 veteriner ve  14 maarif müfettişi görevinden uzaklaştırıldı.

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KonyaMilli Eğitim Müdürlüğüdarbe girişimiAKTİF SEN

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