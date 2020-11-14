Konya Karatay Üniversitesi’nde kişiye özel kadro ilanı

Üniversitelerde ‘adrese teslim kadro' ilanlarına bir yenisi eklendi. Konya Karatay Üniversitesi de kişiye özel bir ilanla gündeme geldi. Üniversite tarih bölümü için açtığı kadroya, “İlahiyat mezunu olmak” koşulu koydu.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, tarih bölümü araştırma görevlisi olabilmek için “İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olma” şartı aranacak.

Üniversitenin ilanında şu ifadelere yer verildi:

"İlahiyat mezunu olmak. İslam Tarihi yüksek lisansı yapıyor olmak. ALES sözelden 70 ve yabancı dil sınavından en az 50 puan almak veya YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından denk bir puan almış olmak.”