Konya Jandarma Bölge Komutanlığı kapatıldı

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş Ankara’da dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’yi rehin alarak Akıncı Hava Üssü’ne götürmüş ve ertesi gün diğer darbeci askerlerle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Timurcan Ermiş’e vekalet eden Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu ise Jandarma Bölge Komutanlığı’nda görevli askerlere Konya - Ankara yolunun ulaşıma kapatılması yönünde emir vermiş ancak askerler bu emri yerine getirmemişti.

Albay Sakaoğlu da Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’ndan darbe girişimine destek için gelen askeri personelle beraber tutuklanmıştı. Timurcan Ermiş ve Mustafa Sakaoğlu Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmişti.

Kapatılması sonrası görevli personeli İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen Konya Jandarma Bölge Komutanlığı binasındaki tabelalar söküldü, ana giriş kapısı kapatılarak Türk bayrakları asıldı. Binaya Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlıklarının taşınmasının planlandığı öğrenildi.