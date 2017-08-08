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Dünya
Deutsche Welle

Konya izni Berlin'i memnun etti

Alman vekillere Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni verilmesini Berlin memnuniyetle karşıladı. Almanya Savunma Bakanı, ziyaretin NATO şemsiyesi altında gerçekleşmesinin iyi bir çözüm olduğunu söyledi.

08 Ağustos 2017 20:35

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin Alman milletvekilllerine NATO'nun Konya'daki askeri üssünü ziyaret izni vermesini memnuniyetle karşıladı. Bakan "Alman milletvekillerinin ziyaretinin, NATO çatısı altında gerçekleşmesi iyi bir çözüm" diye konuştu. Von der Leyen "Konya'dan havalanan AWACS uçakları NATO misyonuna hizmet ediyor. O nedenle NATO üyesi vekillerin seyahat organizasyonunu, NATO'nun üstlenmesi doğrudur" dedi.

Alman vekillerin Alman birliklerini görev yaptıkları yerde ziyaret edebilmesi gerektiğini vurgulayan Alman Savunma Bakanı, "Bu, NATO içerisinde karşılıklı bir saygı mevzusu" dedi. Von der Leyen, Türkiye'nin Almanya'dan beklediği saygıyı kendisinin de göstermek zorunda olduğunu kaydetti. Alman Bakan, "Radikal İslamcı terörle mücadeleye konsantre olmalıyız. Bu Türkiye'nin de çıkarına" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Schulz: Bir adım ilerleme

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaretine izin veren Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

Schulz "Bu, kesinlikle bir adım ilerme demek ve memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu. Ancak Schulz bununla Türkiye ile olan tüm sorunların çözümlenmediğine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ortak bir yol" sunmasını memnuniyetle karşılayacağını kaydetti.

Ziyarete NATO'nun arabuluculuğu ile izin

Yedi Alman Federal Meclis milletvekili, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller yönetiminde 8 Eylül 2017 tarihinde Konya'daki NATO askeri üsssünü ziyaret edecek. Türk hükümetinin daha önce reddettiği ziyarete NATO'nun arabuluculuğu sayesinde izin verildi. Türk hükümeti Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi Alman vekillerin Konya'daki üssü ziyaret etmesine Temmuz ayında iki ülke arasındaki ilişkilerin içinde bulunduğu olumsuz durumu gerekçe göstererek izin vermemiş ve ziyaretin ertelenmesine karar vermişti.

Konya'da üslendirilen erken uyarı sistemi donanımlı AWACS keşif uçaklarının mürettebatı kısmen Alman askerlerinden oluşuyor. Konya'daki NATO askeri üssünde toplam dokuz Alman askeri görev yapıyor.

Berlin yönetimi Almanya Meclis Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerinin IŞİD ile mücadelede keşif görevini üslenen İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin verilmemesi üzerine Alman birliğinin Ürdün'e nakledilmesini kararlaştırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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