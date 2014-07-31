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Çevre

Konya Havzası resmen kurudu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Konya havzasının, uluslararası üç kuraklık kriterinden biri olan 'hidrolojik kuraklığa' resmi olarak girdiğini açıkladı

31 Temmuz 2014 21:28

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Konya havzasının, uluslararası üç kuraklık kriterinden biri olan “hidrolojik kuraklığa” resmi olarak girdiğini, sadece meyve bahçelerine su verilmesi, rotasyonla sulama, ikinci ürünün ekilmemesi, az su tüketen bitkilerin ekilmesi gibi önlemlerin uygulamaya konulduğunu açıkladı.

Tarımsal su sıkıntısı ve kuraklık riskiyle ilgili çok sayıda milletvekilinin farklı önergelerini yanıtlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bin 519 metreküp civarındadır” dedi. 


“GÖL-SU Bin Günde Bin Gölet” projesiyle bu yıl sonuna kadar 739 gölet yapılacağını belirten Eroğlu, dengesiz yağışlarda taşkınlarla kaybolan suyu yakalamak amacıyla tersip bendi ve su kapanları kurulacağını da bildirdi.

 

Kuraklık çeşitleri

 

Meteorolojik Kuraklık: Belirli bir zaman periyoduna ait normallerden (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen sapma olarak tanımlanır.

Tarımsal Kuraklık: Bitkinin kök bölgesinde, büyüyüp gelişmesi için yeterli nem bulunmaması durumu olarak ifade edilir. Büyüme periyodu boyunca, belirli bir bitkinin suya ihtiyaç duyduğu belirli bir kritik döneminde yeterli toprak nemi olmadığı zaman tarımsal kuraklık meydana gelir.

Hidrolojik Kuraklık: Hidrolojik kuraklık, uzun süre devam eden yağış eksikliği neticesinde ortaya çıkan yer üstü ve yer altı sularındaki azalma ve eksiklikleri ifade eder. Depolama tesislerimizde su seviyesinin düşmesi hidrolojik kuraklığın ön belirtisi olarak kabul edilmektedir.

Ülkemiz genelinde yağışların normallerin altında gerçekleşmesi sebebiyle tüm bölgelerimizdeki barajlarda geçmiş yıllara göre daha az su depolanmıştır. Ancak, Konya Kapalı Havzası dışında henüz hidrolojik kuraklık kapsamında sayılabilecek bölgemiz bulunmamaktadır.

 

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