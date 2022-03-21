"Konya Ereğli İHL'den mezun oldum, camiye çıktım hutbe verdim, toplanan paraların ceplerine indirildiğini gördüğüm gün hayatım değişti"

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Bir vatandaş, sokak röportajında Hollanda'dan Türkiye'ye döndüğü zaman yaşadığı bir anısını anlattığı görüntüler sosyal medyada viral oldu. Vatandaş, Türkiye yönetimindeki çarpıklıkları "Konya Ereğli İHL'den mezun oldum, camiye çıktım hutbe verdim, toplanan paraların ceplerine indirildiğini gördüğün gün hayatım değişti" diyerek eleştirdi.

Kendine Muhabir adlı Youtube kanalında yayınlanan bir sokak röportajı videosunda, Hollanda'dan döndüğünü söyleyen vatandaşın sözleri gündem oldu. İmam hatip lisesinde öğrenciyken stajyer imamlık için bir camide göreve gittiğini ve burada yaşadıklarının hayatını değiştirdiğini anlatan vatandaş şunları söyledi:

"Ben şu anda deist bir vatandaşım"

"Benim küçük bir anım var. Hollanda'dan döndüm. 3 yıl sonra bir tane memur, üç yıl boyunca bana ulaşmaya çalışıyor. Neden biliyor musunuz; ben son çalıştığım yıl o ülkede fazla vergi ödemişim. 878 euro. Üç yıl sonra eve ulaşıyorlar Karaman nüfus dairesinden. Annem çıkıyor. Tercüman tutuyorlar ve beni arıyorlar ve diyorlar ki "Ömer bey biz size 3 yıldır ulaşmaya çalışıyoruz. Sen bizim ülkemizde son yıl fazla vergi ödemişsin. Bunu biz hiç bir yere çıkaramıyoruz. Sana göndermek zorundayız."

Düşün sen bu adama Hristiyan diyorsun, gavur diyorsun. Türkiye'de Konya Ereğli İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum ben. Liseden stajyer imamlığa gönderdiler. Camiye çıktım hutbe verdim, 4 bin 236 ayet okudum. Çünkü Kur-an'da diyor ki "ikra" ama biz okumuyoruz. Orada vakıflara, öğrenci yurtlarına toplanan paraların imamlar tarafından ceplerine indirildiğini gördüğün gün hayatım değişti. Ben şu anda deist bir vatandaşım."