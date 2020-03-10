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Sağlık

Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde Koronavirüs'e rastlanmadı

Asker dün ülkesine döndü

10 Mart 2020 12:22

Konya'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki NATO üssünde görevli Alman tabip asker, pazar günü, yüksek ateş şikayeti üzerine 'Koronavirüs' (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alındı. Askerin, test sonucunun negatif çıkmasının ardından dün ülkesine döndüğü belirtildi. 

 Özel odaya alınan askerin kan örneği, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Personelin üsse giriş ve çıkışına, test sonucu belli olana kadar izin verilmedi. Test sonucunun negatif çıktığı, Koronavirüs tespit edilmeyen Alman askerin dün akşam ülkesine döndü. (DHA)

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