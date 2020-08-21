Konya'daki Meyil Obruk Gölü pembe renge dönüştü!

Konya'da karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Karapınar ilçesinde bulunan Meyil Obruk Gölü son günlerde görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla suyun içindeki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Oluşan pembe renk ise ziyarete gelenlere görsel şölen sunuyor.



Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Fetullah Arık, obrukta oluşan pembe rengin içerisindeki bakteriler nedeniyle oluştuğunu belirterek, "Meyil Obruğu yöredeki diğer göller gibi içerisinde bulunan suyun niteliklerine baktığınız zaman biraz tuzlu su niteliğinde ve içinde çok fazla canlı yaşamıyor. Burada özellikle tuzlu ortamlarda yaşayabilen bakterilerin yaygınlığını biliyoruz.