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Koronavirüs

Konya’da test sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesi başladı

31 Mart 2020 21:10

Konya’da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan umreciler kaldıkları yurtlardan ayrılmaya başladı.

Suudi Arabistan’dan umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah yurtlarındaki süreci tamamlayan ve sonucu negatif çıkan umrecilerin tahliyesine başlandı. İlk kafile yolcu otobüsleriyle İzmir’e doğru yola çıktı. (İHA)

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