Konya'da oluşan obruk görenleri korkuttu!

Konya'nın Karapınar ilçesi Mısırlı Yaylası'nda, evlere yaklaşık 150 metre mesafedeki pancar ekili tarlada 4 metrekare çapında, en az 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mısırlı Yaylası'nda ise evlerin yaklaşık 150 metre ilerisinde pancar ekili tarlada dün yeni bir obruk oluştu.

"Yalnız olduğum için de korktum"

Yaylaya dönmek için yola çıkan Ali Özata, pancar ekili tarlada obruğu fark etti. O anda yalnız olduğu için koktuğunu belirten Özata, ''Karapınar'dan alışverişten dönünce tarlada bir farklılık olduğu gözüme çarptı. Yaklaştığımda ise obruk olduğunu gördüm. Yalnız olduğum için de korktum, fazla yaklaşamadım. Çünkü çok korkunç bir görüntüsü vardı." diye konuştu.

4 metrekare çapındaki obruğun derinliğini ölçmek için de içine halat atan Özata, ''Halat 31 metre uzunluğunda ancak obruğun dibine ulaşmadı. 30 metreden fazla, 50 metreye yakın bir derinliğe sahip olabilir'' dedi.